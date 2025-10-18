Son yıllarda Mars’ta yaşam arayışı, kurumuş nehir yatakları ve eski göl kalıntılarında su izlerine rastlanan keşiflerle umut verici bir noktaya ulaştı. Ancak yeni bir araştırmaya göre, Mars’taki yaşamın izleri kayalarda değil, buzun içinde saklı olabilir.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi ve Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları, Mars’ın buz tabakalarında antik mikroskobik organizmaların kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabileceğini ortaya koydu.

Araştırma ekibi, E. coli bakterisinden alınan protein yapı taşlarının (amino asitlerin), Mars’taki donmuş zemin ve buzulların içinde 50 milyon yıl boyunca radyasyona rağmen varlığını sürdürebileceğini gösterdi.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Christopher House, BBC Science Focus dergisine yaptığı açıklamada, “Mars’ın yüzeyindeki bazı buzullar 2 milyon yıldan daha genç. Bu da, eğer o buzlarda bakteri varsa, bozulmadan korunmuş olabileceği anlamına geliyor” dedi.

“Yani eğer Mars yüzeyine yakın bölgelerde yaşam varsa, gelecek görevlerde onu bulabiliriz.”

YENİ HEDEF BUZ TABAKALARI

Araştırmacılar, gelecekteki Mars görevlerinin kayalara değil, buz ağırlıklı bölgelere yönelmesi gerektiğini söylüyor.

House, “Mars’ta çok fazla buz var, ama çoğu yüzeyin hemen altında. Gelecek görevlerin Phoenix sondası gibi güçlü bir matkapla veya kepçeyle bu buz tabakalarına ulaşması gerekecek” diyor.

DİĞER BUZLU DÜNYALAR

Ekip, benzer testleri Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’un sıcaklık koşullarında da yaptı. Her iki uydunun da yüzeyinin altında sıvı su okyanusları bulunduğu biliniyor ve bu da onları yaşam arayışı açısından en umut verici yerler haline getiriyor.

Bu sonuçlar, NASA’nın Europa Clipper ve Avrupa Uzay Ajansı’nın JUICE görevleri gibi gelecek uzay misyonları için de yeni bir yön gösteriyor:

“Saf buz, hem Mars’ta hem Güneş Sistemi’nin diğer buzlu dünyalarında yaşamın izlerini koruyabilecek en güvenli yer olabilir.”