Mars’taki gizem derinleşiyor! Bilim dünyası şokta

“St. Pauls Bay” adı verilen bu tuhaf oluşum, bilim insanlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Bilimsel analizler ve uzman görüşleri, bu kayanın Mars’ın geçmişine dair önemli ipuçları barındırabileceğini gösteriyor. Ancak kökeni henüz çözülemedi.

BİLİM DÜNYASI HAREKETE GEÇTİ

Perseverance, 11 Mart 2025’te Witch Hazel Tepesi’nin yamaçlarında bu ilginç kayayı tespit etti.

Milimetre büyüklüğündeki koyu gri kürelerle kaplı kaya, çevresindeki açık renkli taşlar ve kırmızımsı kumlar arasında hemen göze çarptı.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory’den (JPL) gezegen jeoloğu Dr. Justin Simon, “Bu, Mars’ta şimdiye kadar karşılaştığımız en sıra dışı bulgulardan biri. Kayadaki küreler, örümcek yumurtalarını andırıyor ama jeolojik bir süreçten kaynaklanıyor olmalı" dedi.

2025’te Live Science’ta yayımlanan bir rapora göre, bu oluşumun meteor çarpması, volkanik aktivite veya eski su kaynaklarının etkisiyle şekillenmiş olabileceği teorileri öne sürüldü.

ARAŞTIRMALAR YENİ KAPILAR AÇIYOR

Bilim insanları, “St. Pauls Bay”in bir “yüzer kaya” olduğunu, yani bulunduğu yerin oluşum yerinden farklı olduğunu belirtiyor. Bu durum, kayanın kökenine dair ipuçlarını karmaşıklaştırdı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Sanjeev Gupta, “Bu kaya, Witch Hazel Tepesi’nin daha koyu katmanlarından kopup yuvarlanmış olabilir. Eğer öyleyse, Mars’ın geçmişteki jeolojik aktiviteleri hakkında bize çok şey anlatabilir” dedi.

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2023’te Journal of Geophysical Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, Jezero Krateri’nin bir zamanlar suyla dolu bir göl olduğunu ve bu tür oluşumların suyla etkileşimden kaynaklanabileceğini destekledi.

FARKLI TEORİLER GÜNDEMDE

NASA, kayanın oluşumuna dair birkaç hipotez üzerinde duruyor. Bir olasılık, bir meteor çarpmasının kayayı bu hale getirmiş olması. Sıcaklık ve basınç altında buharlaşan kayaçların, soğurken küçük küreler halinde yoğunlaşmış olabileceği düşünülüyor. Diğer bir teori ise volkanik geçmişle ilgili.

Dr. Simon, “Mars’ın volkanik bölgelerinde benzer yapılar görmüştük, ama bu kadar düzenli küreler ilk kez karşımıza çıkıyor” diye ekledi.

Ayrıca, geçmişte var olan yeraltı sularının mineral birikimleriyle bu şekli oluşturmuş olabileceği de tartışılıyor.

MARS SAMPLE RETURN MİSYONU İÇİN UMUT

Bu gizemli kaya, NASA’nın 2030’larda planladığı Mars Sample Return (Mars Örnek Getirme) misyonu için heyecan verici bir hedef haline geldi.

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ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden gezegen bilimci Dr. Melissa Rice, “St. Pauls Bay gibi örnekler, Mars’ın geçmişinde mikrobiyal yaşam olup olmadığını anlamak için kritik. Eğer bu kayayı Dünya’ya getirebilirsek, laboratuvar analizleriyle çok daha fazla bilgi elde edebiliriz” dedi.

Perseverance’ın topladığı örnekler, Dünya’daki ileri teknolojilerle incelenerek Mars’ın milyarlarca yıl önceki koşullarına ışık tutabilir.

MARS’IN SIRLARI ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Perseverance’ın bu son keşfi, Kızıl Gezegen’in jeolojik ve potansiyel biyolojik geçmişine dair yeni soruları gündeme getirdi.

Örümcek yumurtalarını andıran bu kaya, bilim insanlarını hem şaşırtıyor hem de motive etti.

Uzmanlar, bu oluşumun Mars’ın eski iklimi, volkanik geçmişi veya hatta yaşam izleri hakkında ipuçları saklayabileceğini düşünüyor.