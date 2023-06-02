Mars'tan Dünya'ya canlı yayın yapılacak

Avrupa Uzay Ajansı, kızıl gezegene gönderilen uzay aracının, zaman zaman Dünya'ya çeşitli fotoğraflar gönderdiğine değindi.

Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express isimli uzay aracının yıl dönümünü kutlamak için ilk defa aracın çektiği görüntüleri canlı yayınlayacağını duyurdu.

Görüntüler, doğrudan uzay aracının Mars Web Kamerası olarak da bilinen Görsel İzleme Kamerasından (VMC) yayınlanacak.

CANLI YAYIN 1 SAAT SÜRECEK

Bir saat süreceği belirtilen canlı yayın kapsamında, her 50 saniyede bir yeni bir görüntü yayınlanmış olacağı belirtildi.

Canlı yayının 2 Haziran günü saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Yayın, Avrupa Uzay Ajansı'nın YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.