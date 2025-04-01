Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 3,79 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 46,23 olarak gerçekleşti. Şubat ayında yüzde 45,35 olan yıllık enflasyon, mart ayında yükseliş kaydetti.

PERAKENDE FİYATLARINDAKİ DETAYLI ARTIŞ

Mart ayında perakende harcamalarda en yüksek artış yüzde 7,31 ile alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yaşandı. Haberleşme harcamaları yüzde 4,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,22, konut harcamaları yüzde 3,59 ve ulaştırma harcamaları yüzde 3,15 oranında arttı. Eğitim, sağlık ve lokanta harcamalarında ise azalmalar görüldü.

TOPTAN FİYATLAR DA YÜKSELDİ

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, mart ayında yüzde 2,30 oranında artış gösterdi. Yıllık değişim oranı yüzde 33,17 olarak açıklanırken, en yüksek aylık artış yüzde 4,83 ile kimyevi maddelerde görüldü. İnşaat malzemeleri ve maden gruplarında da fiyatlar yükseldi.

YILLIK ENFLASYONDA İNŞAAT MALZEMELERİ ZİRVEDE

Yıllık artış oranlarına göre liderliği yüzde 92,81 ile inşaat malzemeleri aldı. Mensucat yüzde 71,96, kimyevi maddeler yüzde 47,09 ve gıda maddeleri yüzde 43,70 oranında yükseldi.

İTO'nun yeni endeks sistemiyle birlikte kapsamı genişletilen İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, şehirde değişen tüketim alışkanlıklarını daha kapsamlı bir şekilde ölçmeyi hedefliyor. Tüketici ve toptan fiyatlardaki artışlar ise ekonomiye ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.