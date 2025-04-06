Mart ayında öldü temmuzda dirildi! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sokakta yaşayan 60 yaşındaki Erol T., geçen sene 17 Şubat tarihinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis aracındaki emniyet güçlerine kolonya içtiğini ifade eden adam, bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Savcılık, alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Karakola, Erol T.'nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gitti.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Erol T. tedavisinin ardından sokaklara geri döndü fakat yakınlarına öldüğü bilgisi verildi. Sabah gazetesinin haberine göre, ağabey Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı verilirken, Erol T.'nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

TEMMUZ AYINDA ORTAYA ÇIKTI

Cenazeden beş ay sonra Erol T.'nin ailesini şok edici bir gelişme yaşandı. Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği sahte içki soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye gitti.

Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giden Erol T., sürekli olarak alkollü içki içtiğini ifade ederek, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim" dedi.

AĞABEYİNE ULAŞILDI

Polis merkezinde verilen bu ifadenin ardından, savcılık adamın ağabeyiyle iletişime geçti. Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan ağabey Erdoğan T., kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettiğini söyledi.

Yüzü deforme olmuş cesedin, kardeşine çok benzediğini söyleyen Erdoğan T., "Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim" dedi.

YERİNE SAHTE İÇKİDEN ÖLEN BAŞKASI GÖMÜLMÜŞ

Bu gelişmelerin ardından Erol T.'nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı, adamın ölmediği belgelendi. Erol T.'nin yerine Kadıköy'de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren evsiz bir kişinin defnedildiği anlaşıldı.