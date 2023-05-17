Martha Stewart 81 yaşında tüm zamanların en yaşlı kapak yıldızı oldu. Mayosuyla poz verdi

Yaşam tarzı ve yemek tarifleri üzerine yaptığı gündüz kuşağı programıyla akıllarda yer eden ABD'li sunucu ve iş kadını Martha Stewart, 81 yaşında kapak yıldızı oldu.

Martha Stewart 81 yaşında tüm zamanların en yaşlı kapak yıldızı oldu. Mayosuyla poz verdi

ABD'li sunucu ve iş kadını Martha Stewart, birbirinden ünlü modellerin kapak yıldızı olmak için yarıştığı Sports Illustrated Swimsuit dergisinin bu ayki kapağında yer aldı.

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Emmy ödüllü The Martha Stewart Show programının sunucusu olan yıldız, 81 yaşında dergiye kapak olan en yaşlı isim oldu.

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"TARİHİ BİR AN"

Dominik'te yapılan çekimde mayosuyla poz veren Stewart, "Benim arayıp kapak olmamı istediklerinde 'Derginin en yaşlı kapak yıldızı olacağım' demiştim. Yaşımı çok umursamıyorum ama tarihi bir an olduğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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15 yaşında kariyerine model olarak başlayan Stewart, daha sonra yemek dağıtımı işine girdi ve kendi adını taşıyan yaşam tarzı (lifestyle) şirketini kurdu.

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