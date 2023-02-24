Martı Otel'e 'Yalan beyan' cezası

SPK'nın Martı Otel'e 69 bin 783 lira idari para cezası kestiği bildirildi. Kararın hisselere olumsuz yansıdığı görüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirkete idari para cezası (İPC) uygulanması kararlaştırıldığı ifade edildi.

Kararla ilgili SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülen denetim sürecinde, Kurul'a eksik, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte bilgi verdiği tespit edilen Martı Otel (#MARTI) 69 bin 783 lira idari para cezası ödeyeceği bildirildi.

Hisseler 11.32 itibariyle yüzde 2,25 düşüşle 3,47 liradan işlem gördü.