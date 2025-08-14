Martı Tag kullananlara kötü haber!

İBB UKOME toplantısında, Zuppin XL ve MartıTag uygulamalarının izinsiz taşımacılık yapması gerekçe gösterilerek Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talepleri oybirliğiyle reddedildi; uygun koşullar sağlanırsa başvuru yeniden yapılabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda elektronik ulaşım yönetim lisansı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi üzerine, Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi.
ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle, mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliği iptal edildi.
Martı Tag'in de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.
İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan şartların sağlanması halinde firmaların yeniden lisans başvurusu yapabileceğini kaydetti.