Martial'den Süper Lig kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Martial'den Süper Lig kararı

Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Fransız golcü Anthony Martial'in, Süper Lig takımlarıyla temas halinde.

Manchester United'ın ardından futbol yaşantısına Yunanistan'ın AEK takımında devam eden Anthony Martial'ın Türkiye'de takım aradığı iddia edildi.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Martial kariyerindeki bir sonraki adımı Türkiye'de atmayı planlıyor. AEK'nın yüklü bir kontratla kadrosunda tuttuğu Fransız forvete gelecek sezon planlamasında yer vermeyeceği ve 29 yaşındaki futbolcuyu göndermenin yollarını aradığı kaydedildi.

Haber detayında, Martial'in menajeri Philippe Lamboley'in Türk kulüpleriyle temas halinde olduğu ve Süper Lig'de takım bulma olasılığını araştırdığı bildirildi.

AEK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anthony Martial, bu sezon 23 maçta forma giyerken 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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