Martinelli 36 saniyede kilidi çözdü, Arsenal 3 puanı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelen Arsenal sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Arteta'nın Gabriel Martinelli hamlesi maça damga vurdu.
Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Martinelli oyuna girdikten 36 saniye sonra 72. dakikada Arsenal'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu golle birlikte son dakikalara avantajlı skorla giren Premier Lig devi 87'de Leandro Trossard'ın golüyle rakibin fişini çekti ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.