Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler

Dünya Kulüpler Kupası'na katılan Inter'ın ABD programına sakatlığı nedeniyle katılmayan Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarının hedefinde yer alıyor. İtalyan takımı, Fluminense'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda ederken maç sonu açıklama yapan kaptan Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu'nu suçladı. Martinez, "Takımda kalmak istemeyen varsa hemen ayrılabilir. Burada olmak isteyen oyunculara ihtiyacımız var. En üst düzeyde konsantrasyona ihtiyacımız var eğer bu yoksa lütfen takımdan gidin" dedi. Bu suçlamanın ardından Inter Başkanı Beppe Marotta, kast edilen oyununun Hakan Çalhanoğlu olduğu doğruladı ve sorunu en iyi şekilde çözeceklerini söyledi. Hakan Çalhanoğlu'da yazılı bir açıklama yaparak takım arkadaşını saygısızca davranmakla suçladı. Milli futbolcu, "Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum. Her görüşe saygı duyarım. Özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir" diye konuştu.

Lautaro Martinez ile Hakan Çalhanoğlu kavgasının fitilini ateşleyen olay ortaya çıktı. Inter futbolcuları ABD'de maç yaparken Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'nun yaptığı paylaşım Inter'in Arjantinli kaptanını çıldırttı. Söz konusu fotoğraflarda Hakan Çalhanoğlu'nun Bodrum'da plaj, deniz ve güneşin tadını çıkarttığı anlar bulunuyor.