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Martı'ya açılan soruşturma tamamlandı

Rekabet Kurumu tarafından Martı hakkında açılan soruşturma tamamlandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:12
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Martı'ya açılan soruşturma tamamlandı

Martı'ya açılan soruşturma tamamlandı
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un iki maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik firmaya açılan soruşturma rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik taahhüt paketinin sunulmasıyla sonuçlandı.

Rekabet Kurumu tarafından duyurulan metinde şu ifadelere yer verildi:

Martı İleri Teknoloji A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Alınan Taahhüt Üzerine Sonlandırılmıştır.

Rekabet Kurulunun 21.07.2022 tarih ve 22-33/527-M sayılı kararı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.

08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

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