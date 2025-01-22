Marvel Rivals’ta bahar şenliği: Yeni mod ve özel kostümler geliyor

NetEase Games, Marvel Rivals oyununa yeni içerikler getiren Bahar Şenliği etkinliğinin detaylarını açıkladı. Etkinlik, 23 Ocak 2025 günü saat 12.00’de (TSİ) başlayacak ve oyunculara hem eğlenceli hem de rekabet dolu deneyimler sunacak.

YENİ MOD: DANS EDEN ASLAN ÇATIŞMASI

Etkinlik kapsamında oyuna eklenen “Dans Eden Aslanlar Çatışması”, sınırlı süreli bir eğlence modu olarak dikkat çekiyor. Bu modda, oyuncular 3v3 formatında belirlenmiş bir haritada mücadele edecek. Takımlar, topu ele geçirip rakip sahadaki puan bölgelerine ulaştırmak için yeteneklerini sergileyecek. Önceden belirlenen puana ulaşan ilk takım galip gelecek.

Modun öne çıkan özelliklerinden biri, oyuncuların hızlı stratejik kararlar almasını gerektiren dinamik yapısı. Bu özellik, oyunculara hem keyifli hem de rekabet dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca görevleri tamamlayanlar, özel bir kostüm olan Star-Lord: Aslan Yelesi, isim plakası, sprey ve daha birçok sınırlı süreli ödüle sahip olabilecek.

ÖZEL KOSTÜMLER VE ETKİNLİKLER

Etkinlikte, “Galerikart Özelleştirme – Şans & Renkler” adıyla yeni bir etkinlik de sunulacak. Ayrıca “Aslanlar Serisi”nden Star-Lord: Aslan Yelesi, Iron Fist: Aslanın Bakışı ve Black Widow: Aslanın Kalp Atışı kostümleri de oyuna eklenecek. Bu özel kostümler, önümüzdeki haftalarda oyuncuların beğenisine sunulacak.

SPİDER-MAN 2’YE ÖZEL PAKET

Bahar Şenliği’nin bir diğer sürprizi ise Marvel’in Spider-Man 2 oyununun PC’ye çıkışını kutlamak için sunulacak özel bir paket. 30 Ocak’ta oyuna eklenecek olan bu paket, Advanced Suit 2.0 kostümü, isim plakası ve sprey içeriyor. Kostüm, Otto Octavius’un bilimi ile Peter Parker’ın zekasını birleştirerek en zorlu savaşlar için tasarlandı.

OYUNCULAR NE DİYOR?

Marvel Rivals hakkında yapılan değerlendirmeler de oyunun başarısını gözler önüne seriyor. Oyun, çeşitlilik sunmasıyla övgü toplarken daha fazla mod eklenmesinin, farklı yeteneklerin daha iyi kullanılması adına gerekli olduğu vurgulanıyor. Bununla birlikte, akıcı oynanışı ve göz alıcı görselleriyle türüne taze bir soluk getirdiği ifade ediliyor.