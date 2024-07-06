Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor

Manchester United yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Earps'e iyileştirilmiş şartlar içeren bir sözleşme uzatma teklifi yapıldığı ancak İngiliz oyuncunun başka bir yere gideceğini öğrenildi .

31 yaşındaki oyuncunun geleceği aylardır belirsizliğini korurken Ocak ayından bu yana onun PSG'ye katılma dedikoduları dolaşıyordu.

Geçtiğimiz sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Fransız ekibi için Earps'ün transferi büyük bir hamle olarak görülüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "Manchester United'daki herkes Mary'ye mükemmel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki aşamasında ona bol şans diliyor" denildi.

Manchester United'a Wolfsburg'tan transfer olan yıldız kaleci Kırmızı Şeytanlarda beş sezondur forma giyiyordı. Mayıs ayında tarihinde ilk kez Kadınlar FA Kupası'nı kazanan takımın önemli bir parçasıydı. United, WSL'de şampiyon Chelsea'nin 20 puan gerisinde beşinci oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.

FA Kupası zaferinin ardından konuşan Earps, bu karara varmak için uzun bir zaman harcayacağını vurgulayarak "duygusal bir karar almak istemediğini" ancak görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Kaptan Katie Zelem'in cuma günü ayrılığının duyurulmasının ardından, birkaç gün içinde ikinci önemli ayrılık yaşanırken United'ta yaprak dökümünün devam etmesi bekleniyor.