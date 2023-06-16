Maş fasulyesi sindirime yardımcı iyi bir lif kaynağıdır. Maş fasulyesini salatadan çorbaya pek çok yemeklerde tüketmek mümkündür. Peki, maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler?

Maş fasulyesi filizi, Asya mutfağında popüler bir malzemedir. Çiğ veya pişmiş olarak yenebilirler.

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI NELER?

- Maş fasulyesi, şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek iyi bir lif kaynağıdır. Ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan iyi bir magnezyum kaynağıdırlar.

- Maş fasulyesi kalorisi ve yağı düşüktür ve iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Bu besinler tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilir, bu da daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.

- Maş fasulyesi, sindirim sağlığı için önemli olan iyi bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığa karşı koruyucu bir beslenme düzeni sunar.

- Maş fasulyesi, enerji üretimi için önemli bir besin olan iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca enerji metabolizmasında yer alan B vitaminleri için iyi bir kaynaktırlar.

- Maş fasulyesi, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bazı çalışmalar, maş fasulyesinin kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

- Maş fasulyesi, cildi hasardan korumaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca cilt sağlığı için önemli olan bir mineral olan çinko için de iyi bir kaynaktırlar.