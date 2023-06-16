Maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler?

Baklagiller ailesinden olan maş fasulyesi besin değeri bakımından çok zengindir. Sindirime iyi gelen maş fasulyesinin faydaları merak ediliyor. Peki, maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler?

Maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler?

Maş fasulyesi sindirime yardımcı iyi bir lif kaynağıdır. Maş fasulyesini salatadan çorbaya pek çok yemeklerde tüketmek mümkündür. Peki, maş fasulyesi nasıl tüketilir? Maş fasulyesinin faydaları neler?

Maş fasulyesi filizi, Asya mutfağında popüler bir malzemedir. Çiğ veya pişmiş olarak yenebilirler.

mas-fasulyesi-1200x900.jpg

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI NELER?

- Maş fasulyesi, şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek iyi bir lif kaynağıdır. Ayrıca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan iyi bir magnezyum kaynağıdırlar.

- Maş fasulyesi kalorisi ve yağı düşüktür ve iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Bu besinler tok ve tatmin olmuş hissetmenize yardımcı olabilir, bu da daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.

- Maş fasulyesi, sindirim sağlığı için önemli olan iyi bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığa karşı koruyucu bir beslenme düzeni sunar.

- Maş fasulyesi, enerji üretimi için önemli bir besin olan iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca enerji metabolizmasında yer alan B vitaminleri için iyi bir kaynaktırlar.

- Maş fasulyesi, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bazı çalışmalar, maş fasulyesinin kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

- Maş fasulyesi, cildi hasardan korumaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca cilt sağlığı için önemli olan bir mineral olan çinko için de iyi bir kaynaktırlar.

Öne Çıkanlar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Asgari ücretin 13 bin lira olmasını Mehmet Şimşek engellemiş! İşte Ankara'da konuşulan son rakam Ekonomi
Asgari ücretin 13 bin lira olmasını Mehmet Şimşek engellemiş! İşte Ankara'da konuşulan son rakam
Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor Spor
Burak Yılmaz Beşiktaş’a geri dönüyor
Diyarbakır’daki arazi katliamında şok detaylar ortaya çıktı Güncel
Diyarbakır’daki arazi katliamında şok detaylar ortaya çıktı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın İran'ı ziyaret edecek Dünya
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı yarın İran'ı ziyaret edecek
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi Güncel
Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi
Asgari ücretlileri çıldırtacak öneri. Aman Mehmet Şimşek duymasın Güncel
Asgari ücretlileri çıldırtacak öneri. Aman Mehmet Şimşek duymasın