Masabaşı çalışanları bekleyen büyük tehlikeye ortaya çıktı

Modern yaşamın getirdiği masa başı çalışma kültürü, milyonlarca insanı bilgisayar ekranlarına zincirledi. Ancak bu alışkanlık, omurga sağlığını tehdit eden ciddi bir risk taşıyor: Boyun fıtığı.

Bilimsel çalışmalar, uzun süreli yanlış duruş ve hareketsizliğin boyun fıtığına zemin hazırladığını ortaya koydu.

Uluslararası uzmanlar, ergonomik düzenlemeler ve düzenli egzersizle bu sorunun önüne geçilebileceğini belirtti.

Peki, boyun fıtığı nedir, nasıl oluşur ve korunmak için neler yapılmalı? İşte tüm detaylar...

BOYUN FITIĞI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Boyun fıtığı, tıbbi adıyla servikal disk hernisi, boyun omurları arasındaki disklerin zayıflaması veya yırtılması sonucu jelatinimsi iç kısmın (nukleus pulpozus) dışarı taşarak omurilik veya sinir köklerine baskı yapmasıyla ortaya çıktı. Bu durum, boyun, omuz ve kollarda ağrı, uyuşma, karıncalanma ve hatta güç kaybına yol açabildi.

Uzun süreli masa başı çalışma, yanlış duruş ve hareketsizlik, omurganın fizyolojik eğriliklerini bozarak diskler üzerindeki baskıyı artırdı. Bu da boyun fıtığına davetiye çıkardı.

BİLİMSEL BULGULAR: MASA BAŞI ÇALIŞMA VE BOYUN FITIĞI İLİŞKİSİ

Bilimsel araştırmalar, masa başı çalışanların boyun fıtığına yakalanma riskinin yüksek olduğunu doğruladı.

Spine Journal’da yayımlanan bir çalışma, uzun süreli statik duruş ve tekrarlayan hareketlerin servikal omurgadaki disklerde dejenerasyona yol açtığını gösterdi.

Araştırma, ofis çalışanlarının %60’ının boyun ağrısı bildirdiğini ve bu ağrıların %20’sinin boyun fıtığıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden ortopedi uzmanı Dr. Thomas D. Cha, “Bilgisayar başında öne eğik duruş, boyun kaslarını aşırı zorlayarak disklerde mikro yırtılmalara neden oluyor. Bu durum, zamanla fıtıklaşmaya yol açabilir” diye açıkladı.

Pandemiyle birlikte evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasının boyun fıtığı vakalarını artırdığı şu sözlerle belirtti:

“Sürekli bilgisayar veya telefon başında yanlış pozisyonda oturmak, boyun kaslarına ve sinirlere zarar veriyor. Bu da fıtık şikayetlerini 2-3 kat artırdı.”

RİSK FAKTÖRLERİ: KİMLER TEHLİKEDE?

Boyun fıtığı, özellikle masa başı işlerde çalışanlarda daha sık görüldü. Yazılım geliştiriciler, veri giriş personeli, bankacılar, öğretmenler ve şoförler gibi uzun süre sabit pozisyonda kalan meslek grupları risk altında.

Özel bir hastanenin verilerine göre, bu mesleklerde çalışanların boyun fıtığına yakalanma olasılığı, fiziksel olarak aktif bireylere kıyasla %30 daha yüksek. Ayrıca, sigara kullanımı, obezite, stres ve genetik yatkınlık gibi faktörler de fıtık riskini artırdı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları, “Boyun fıtığı, sadece yaşlılıkla değil, yanlış yaşam tarzıyla da ilişkilidir. Uzun boylu ve zayıf yapılı bireyler, anatomik olarak daha hassas olabiliyor. Ancak en büyük tetikleyici, modern ofis ortamındaki hareketsizlik” dedi.

BELİRTİLER: BOYUN FITIĞINI NASIL ANLARIZ?

Boyun fıtığının en yaygın belirtileri arasında boyun ve omuz ağrısı, kollarda uyuşma, karıncalanma, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı ve baş dönmesi yer aldı.

Özel bir hastanenin raporuna göre, ciddi vakalarda refleks kaybı, denge problemleri ve kas erimesi gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Eğer ağrı kola yayılıyorsa veya hareket kısıtlılığı yaşanıyorsa, bir uzmana başvurmak kritik önem taşıyor.

KORUNMA YOLLARI: ERGONOMİ VE EGZERSİZ ŞART

Uzmanlar, boyun fıtığını önlemenin mümkün olduğunu vurguladı.Uzmanlar şunu söyledi:

“Monitör göz hizasında olmalı, sandalye sırt desteği sağlamalı ve her 45 dakikada bir pozisyon değiştirilmeli.”

Ayrıca, harici klavye ve fare kullanımı, dizüstü bilgisayar kullanıcılarında omurga eğriliğini korumaya yardımcı oldu.

Fizik tedavi uzmanı Dr. Sarah Johnson, “Boyun kaslarını güçlendiren egzersizler, fıtık riskini azaltmada etkili. Yüzme, yoga ve boyun germe hareketleri, omurgadaki stresi azaltıyor” dedi.

Önerilen egzersizler arasında boyun retraksiyonu (çene göğse çekme) ve omuz kürek kemiği sıkıştırma hareketleri bulundu.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ: CERRAHİ SON ÇARE

Boyun fıtığı tedavisinde ilk adım, konservatif yöntemler. Fizik tedavi, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve boyunluk kullanımı, hastaların %90’ında etkili oldu.

Fizyoterapistler, “Fizik tedavi, 4-6 haftalık bir süreçte ağrıyı hafifletebilir. Ancak egzersizler mutlaka uzman gözetiminde yapılmalı” dedi.

Cerrahi müdahale, yalnızca ciddi kas güçsüzlüğü, his kaybı veya konservatif tedavilere yanıt vermeyen vakalarda düşünüldü. Mikrodiskektomi, küçük kesilerle yapılıyor ve hastalar genellikle bir gün içinde taburcu oldu.

SAĞLIĞINIZ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Masa başı çalışma, modern hayatın kaçınılmaz bir parçası olsa da, boyun fıtığı riskini azaltmak elinizde. Doğru duruş, ergonomik düzenlemeler ve düzenli egzersizle omurganızı koruyabilirsiniz.

Uzmanlar, belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir doktora başvurmayı önerdi.