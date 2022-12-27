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  • Ronaldo'nun eşi de Messi'nin eşi gibi kırmızı elbise giyerek sürpriz yaptı. Masada onlarca mum yanıyordu Ronaldo hayran

Ronaldo'nun eşi de Messi'nin eşi gibi kırmızı elbise giyerek sürpriz yaptı. Masada onlarca mum yanıyordu Ronaldo hayran hayran seyretti

Cristiano Ronaldo sürprizi hayran hayran seyretti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:21
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Masada onlarca mum yanıyordu. Ronaldo'nun eşi de Messi'nin eşi gibi kırmızı elbise giyerek sürpriz yaptı. Ronaldo hayran hayran seyretti.

Ronaldo'nun eşi de Messi'nin eşi gibi kırmızı elbise giyerek sürpriz yaptı. Masada onlarca mum yanıyordu Ronaldo hayran hayran seyretti
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez yeni yıl süprizi yaptı.

MUMLAR EŞLİĞİNDE BİR YEMEK MASASI
Georgina, öncesinde Ronaldo'ya mumlar eşliğinde bir yemek masası sürprizi yaptı. 

Daha sonrasında Ronaldo'ya fiyatı dudak uçuklatan bir araç hediye etti.  

RONALDO'YA LÜKS ARABA HEDİYE ETTİ
2020 yılının Şubat ayında, Cristiano Ronaldo'ya doğum günü hediyesi olarak lüks bir araç hediye eden Rodriguez, bu kez Noel'de sevgilisine yine lüks bir araç hediye etti.

Ronaldo sosyal medya hesabından sevgilisine hediye için teşekkür etti.

Rodriguez'in Ronaldo'ya hediye ettiği Rolls Royce Phantom'un piyasa değeri yaklaşık 250 bin dolar (4.7 milyon TL) olarak biliniyor.

2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United'daki sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni adresi kesinleşmiş değil. Ancak Portekizli yıldız bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile görüşme halinde.

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Meçhul
27.12.2022 08:21
Ronaldoyada böyle bi hediye yakışırdı  
 
alıkınık
27.12.2022 08:14
yaşam size güzel kardeş  
 
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