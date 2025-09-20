Masaj salonları denetimde sınıfta kaldı! 27 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 19 Eylül tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 12 SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde; 38 şahıs sorgulanırken 27 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edilirken sigorta girişlerinin yapılmadığı, 29 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin mesul müdür bulundurmadığı, ayrıca 3 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 27 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.