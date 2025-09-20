Masaj salonları denetimde sınıfta kaldı! 27 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 12 masaj ve spa salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 27 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 19 Eylül tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 12 SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde; 38 şahıs sorgulanırken 27 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edilirken sigorta girişlerinin yapılmadığı, 29 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin mesul müdür bulundurmadığı, ayrıca 3 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 27 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

