Masaj salonuna fuhuş baskını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Masaj salonuna fuhuş baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda çalışan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen şebeke lideri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda, kadınların tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatılırken masaj salonu ve şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde çalışan 15 kadını fuhşa zorladığı suçlamasıyla şebeke lideri C.E. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı.

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