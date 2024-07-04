Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık, 'Seni Bergen gibi yapacağım' demiş

Olayda, Akarsu'nun ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, "Asit dolu şişeyi alarak Buket’in yüzüne doğru boşalttım" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Saldırı sırasında araya giren Tuğçe Yavuz da yaralandı ve durumu mahkemede anlattı.

26 Aralık 2023 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana gelen olayda, Ramazan Akarsu'nun saldırısı sonucu ağır yaralanan Buket Arıyel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri tarafından yakalanan Akarsu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkeme sürecinde yapılan ifadelerde, Akarsu'nun önceden sosyal medya üzerinden benzer tehditler içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Duruşma sonrası, tutukluluk halinin devamına karar verilerek, dosyanın eksikliklerinin giderilmesi için bir sonraki duruşma 1 Ağustos tarihine ertelendi.