MASAK araştırmasında kurultay iddiası yalan çıktı! Ünlü yazar köşesinde yazdı...

Nefes yazarı Aytunç Erkin yandaş medyanın “CHP’de şaibeli kurultayı hakkında çarpıcı iddia: İstanbul’daki 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar” başlıklı haberlerinin ardından açılan soruşturmaya ilişkin MASAK’ın yaptığı araştırmada herhangi bir para transfer kaydının olmadığı ortaya çıktı.

YANDAŞ MEDYANIN İDDİASI ALGI OPERASYONU MU ÇIKTI?

5 Kasım 2023’teki CHP Kurultay’ında 4 döviz bürosundan 50 milyon doların delegelere dağıtıldığı iddiaları pek çok yandaş medyada ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin soruşturma açılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “CHP’nin ‘şaibe’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100’den fazla delege ve yakınının belediyelerde ve belediye iştiraki şirketlerde işe alındığı, meclis üyesi olma gibi haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda bazı delege ve milletvekillerinin hesaplarında olağan dışı hareketler gerçekleştiği belirlendi. (27 Mart 2025)” iddiası yer aldı.

MASAK ARAŞTIRMASI: “PARA TRANSFERİ KAYDINA RASTLANILMAMIŞTIR”

Nefes yazarı Aytunç Erkin, MASAK raporunda “milletvekillerinin hesaplarında olağan dışı hareketler gerçekleştiği belirlendi” iddiasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkin, “MASAK, aralarında gazeteci, iş insanı ve delegelerden oluşan 55, döviz büroları yetkililerinden oluşan 10 kişi ve döviz büroları olan 4 tüzel kişi hakkında araştırma yaptı. Soruşturma sayılı yazı ve ekinde belirtilen 55 kişi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 26.02.2025 tarih ve 2024/5366 Soruşturma sayılı yazı ve ekinde bildirilen 10 gerçek ve 4 tüzel kişi aralarında gerçekleşen para transferleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir para transferi kaydına rastlanılmamıştır” ifadelerini kullandı.

ALGILARIN, OLGULARIN ÖNÜNE GEÇMESİ

Erkin, son olarak “Tekrar başa dönersek; Post-truth; gerçek ötesi… Algıların, olguların önüne geçmesi! 21’inci yüzyılın en güçlü silahı da “Algı operasyonu” yapmak! Algı operasyonunun tanımını hatırlayalım: “Toplumu, istenilen şekilde düşünmeye ikna etmek için etkilemek” yorumunda bulundu.