MASAK kripto para hesaplarını dondurabilecek

Yeni yasama yılında Meclis’e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi’nde dikkat çeken bir düzenlemenin daha yer alması bekleniyor. Buna göre, MASAK’a kripto para hesaplarına el koyma yetkisi gelebileceği öğrenildi.

Yasa teklifiyle birlikte MASAK’a bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto platformlarındaki şüpheli hesapları dondurma ve işlem kısıtlama yetkisi verilmesi planlanıyor.

Yeni yetkiler kapsamında MASAK, yasa dışı kullanıldığı tespit edilen hesapları kapatabilecek, işlem limitleri getirebilecek, mobil bankacılık hizmetlerini askıya alabilecek ve suçla bağlantılı kripto adreslerini kara listeye alabilecek. Teklifin, komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında revize edilebileceği ifade ediliyor.

MASAK, KRİPTO PARA ÇEKİMLERİNDE LİMİT DÜZENLEMESİ YAPMIŞTI

Öte yandan Masak’ın Haziran ayında yayınladığı tebliğ ile kripto para çekimlerinde yeni düzenlemeye gidilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile platformlar tarafından aracılık edilen ve değerini sabit tutmayı amaçlayan kripto varlıkların başka platformlara transferinde günlük 3.000 dolar, aylık ise 50.000 dolar limit uygulandı. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair mevzuat çerçevesinde belirlenen bu limitler, istisnai durumlarda iki katına kadar çıkabildi.

Tebliğe göre kullanıcılar, kripto varlıklarını platformdan çekmek istediklerinde işlemi alım, takas ya da yatırma tarihinden en az 48 saat sonra gerçekleştirebilecek. Ancak ilk çekim işlemlerinde bu süre 72 saat oldu.