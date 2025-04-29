MASAK raporu yanıltıcı iddiaları çürüttü. Lüks araçlar kimin?

A Haber 29 Nisan 2025 tarihli haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Murat Kapki’ye ait olduğu öne sürülen lüks araçlara el konulduğu iddia etmişti.

Ancak savcılık dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bu iddiayı açıkça yalanladı.

Haberde, el konulan araçların “Murat Kapki’nin yönettiği suç örgütüne ait” olduğu öne sürülse de, MASAK tarafından hazırlanan resmi rapora göre söz konusu araçlar ne Murat Kapki’nin şahsına ne de doğrudan kendisine ait bir şirkete kayıtlı.

Halk TV'nin özel haberine göre MASAK’ın hazırladığı raporda, BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı 15 taşıt bulunduğu, ancak bu şirketin adına kayıtlı herhangi bir taşınmazın bulunmadığı bilgisi yer aldı.

Raporda araçların tamamı plaka, marka, model ve tescil tarihleriyle birlikte listelenirken, bu kayıtlar dışında başka bir araca ulaşılamadığı vurgulandı.

Raporda şu ifadeye yer verildi:

“GİB ve TAKBİS kayıtlarında yapılan araştırmalarda şirketin adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz kaydına rastlanmazken, 15 adet taşıt kaydı bulunduğu bilgisine rastlanmıştır.”

Listede yer alan araçlar arasında Mercedes S 580 Maybach, Audi A8 L 55 TFSI Quattro, Renault Megane, Nissan Qashqai, Skoda Kamiq gibi lüks araçların yanı sıra, 8 adet FIAT Egea Sedan da bulunuyor. Tüm bu taşıtların şirket adına tescil edildiği; Murat Kapki’nin şahsına ait herhangi bir araç kaydının ise bulunmadığı belgelenmiş durumda.