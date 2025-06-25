MASAK raporunda çift işlem hatası! İmamoğlu'nun avukatları hatalı listeyi paylaştı

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın e MASAK raporunda bulduğu tekrar işlemlerini belirleyerek, kendisine sunduğunu açıklamıştı. Söz konusu MASAK listesi paylaşıldı.

"MEHMET SELİM İLERİ İLE İLGİLİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, MASAK raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'na yönelik iddia edilen harcamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, MASAK raporunda "aynı harcamaların tekrar yazıldığını bu şekilde fiyatların şişirilerek gerçek dışı algı" oluşturulduğunu savundu.

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Pehlivan, harcamaları belgeleri ile paylaşırken "Bu rapor gerek içeriği gerekse sunuluş şekli itibarıyla hem maddi hatalarla maluldür hem de yargısal süreci yönlendirme amacı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Pehlivan açıklamada şunları ifade etti:

"Müvekkilimiz Mehmet Selim İmamoğlu hakkında son günlerde basın organlarında yer alan ve MASAK raporuna dayandırıldığı iddia edilen haberlerde, kamuoyuna yanıltıcı bilgiler sunulmaktadır. İddiaların merkezine oturtulan MASAK raporu tarafımızca dikkatle incelenmiş; bu inceleme sonucunda, söz konusu raporun maddi gerçeği yansıtmadığı ve ciddi hesaplama hataları içerdiği tespit edilmiştir.

MASAK raporunda müvekkilin toplamda 637.106 Euro tutarında transfer gerçekleştirdiği ileri sürülmektedir. Ancak bu tutar, aynı işlemlerin birden fazla kez yazılmasıyla şişirilmiş; mükerrer kayıtlarla gerçek dışı bir algı oluşturulmuştur. Gerçekte müvekkilin yaptığı yatırım, tamamı ailesinin birikimlerinden oluşan 388.663 Euro tutarındaki yurt dışı transferden ibarettir. MASAK gibi yüksek teknik kapasiteyle donatılmış bir kurumdan beklenen, böylesi kritik belgelerde en küçük hata payına dahi yer vermemektir. Bu bağlamda yapılan hata makul değil; kurumsal(!) ciddiyetle sorgulanması gereken bir zafiyettir.

Böylesine ciddi sonuçlar doğurabilecek bir teknik raporda yapılan bu temel hatalar, yalnızca müvekkilin değil, kamuoyunun da yanıltılmasına neden olmaktadır. Üstelik bu hatalı tespitlerin, basına servis edilerek siyasi ve hukuki sonuçlar doğurmaya dönük bir manipülasyon aracına dönüştürülmesi son derece kaygı vericidir.

Kurumlar arası güvenin ve adil yargılamanın temeli olan tarafsızlık ve teknik doğruluk ilkeleri, MASAK gibi önemli bir kuruluştan beklenen asgari standartlardır. Ancak görülen o ki, bu rapor gerek içeriği gerekse sunuluş şekli itibarıyla hem maddi hatalarla maluldür hem de yargısal süreci yönlendirme amacı taşımaktadır.

Tarafımız, bu rapora ilişkin teknik ve hukuki itirazlarını ilgili makamlara sunacak ve müvekkilin itibarını zedelemeye dönük bu tür girişimlere karşı tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır."