MASAK’tan kripto para hesapları için yeni karar: Artık zorunlu olacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı aranacak.

Paribu Hukuk Müşaviri Aysu Düz, MASAK tarafından yapılan güncellemelere ilişkin detayları paylaştı. Cumhuriyet'in haberine göre, Düz, “Kripto şirketlerinin yeni kullanıcı kabulünde zorunlu hâle gelen hesap doğrulama sürecine dair bir belirsizlik daha netleştirildi. MASAK, son güncellemeyle müşteri kabul süreçlerinde yüz tanıma yoluyla canlılık testi ve görüntülü görüşme ikiliğini ortadan kaldırdı” dedi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME TARİHLERİ AÇIKLANDI

MASAK’ın 13 Mart 2025 tarihinden itibaren hesap oluşturan tüm kullanıcılar için kimlik doğrulamada görüntülü görüşme şartı arayacağını belirten Düz, “Başka bir deyişle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin yürürlüğe girmesiyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı netleşmiş oldu. Bu güncellemeyle, 25 Aralık 2024 öncesinde ve 13 Mart 2025 sonrasında hesap oluşturan kullanıcıların kimlik doğrulama adımlarını tamamlayabilmesi için görüntülü görüşme yapmış olmaları şartı aranacak. 25 Aralık 2024 - 13 Mart 2025 tarihleri arasında, canlılık testi de içeren uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle hesap oluşturan kullanıcılar için ise görüntülü görüşme zorunluluğu aranmayacak” dedi.

Düz, “MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcı (KVHS) tanımı kapsamında Platformların, Saklama Kuruluşlarının ve kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşların da MASAK yükümlüsü olduğunu belirtti. Diğer yandan kripto varlık şirketleri, yabancı kimlik numaralı müşterilerin kabul süreci gibi kimi durumlarda, kimlik tespitini kurye veya destek hizmeti kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebiliyordu. MASAK, kullanıcı kimlik tespitinde üçüncü taraf hizmeti alınması durumunda da tüm sorumluluğun doğrudan KVHS’lerde olacağını açıklığa kavuşturdu. MASAK’ın güncellediği rehberlerde, kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan Seyahat Kuralı’nın (Travel Rule) uygulanmasına dair ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, müşterilere ait varlıkların yüzde 100’ünün saklama kuruluşunca saklanması halinde platformlar, Travel Rule uygulamak zorunda olmayacak, ancak diğer yükümlülükleri devam edecek” diye konuştu.

'KİMLİK BİLGİLERİNE SAHİP OLUNACAK'

Düz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Böyle durumlarda Seyahat Kuralı yükümlülüğünün saklama kuruluşu tarafından yerine getirilmesi bekleniyor. Öte yandan saklama kuruluşlarının platform müşterileriyle haricen bir sözleşme imzalaması gerekmeyecek. Ancak saklama kuruluşlarının, platform müşterilerinin tanınması için gerekli tedbirleri alması beklenecek. Başka bir deyişle saklama kuruluşlarının, platform müşterilerine ait kimlik bilgilerine sahip olmaları gerekecek."