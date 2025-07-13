Masal gibi düğün! Sosyal Medyanın gözdesi Kadir Ezildi evlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Temizlik tutkusuyla tanınan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile masalsı bir düğünle evlendi. Romantik ve neşeli anlar sosyal medyada fırtına estirdi, çiftin mutluluğu hayranlarını mest etti.

Temizlik takıntısıyla bilinen sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile peri masalını andıran bir düğünle evlendi.

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Ünlü sunucu, temizlik tutkusyla tanınan Kadir Ezildi, masalsı bir düğünle dünyaevine girdi. Kına gecesindeki enerjisiyle akıllarda kalan Ezildi, bu kez düğünündeki romantik ve eğlenceli anlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Düğünün her anını paylaşan Ezildi, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Sosyal medyada temizlik tutkusuyla ünlenen ve sunuculukla geniş bir hayran kitlesi kazanan Kadir Ezildi, paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen, sade bir nikah töreniyle evlenmişti.

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Ezildi, bu özel anları sosyal medya hesabında paylaşmış, çifte çok sayıda tebrik mesajı gelmişti. Türkmen’in sade gelinliği ise sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

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MASAL GİBİ DÜĞÜN GERÇEKLEŞTİ!

Dün akşam çift, peri masalını andıran bir düğünle evlendi. Kısa sürede magazin gündemine oturan bu anlar büyük ilgi gördü. Kadir Ezildi ve eşinin düğündeki dansı, takipçilerine hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı. Ezildi’nin düğün sonrası paylaşımları da hayranlarını güldürdü.

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“ÇİÇEĞİMİ ALDIM GİDİYORUM”

Ezildi, müstakbel eşiyle aynada çektiği hikayede, “Muhteşem bir gecenin sonuna geldik. Artık Kadir Ezildi’nin düğünü, nişanı, sözü bitti. Allah bekarlara da nasip etsin. Çiçeğimi aldım gidiyorum,” diyerek hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti.

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İLK BÖYLE DUYURMUŞTU!

Fenomen, “Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi söylüyorum. Hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey,” diyerek ilişkisini açıklamıştı. Kına gecesinde çiftin mutluluğu göz kamaştırırken, Ezildi’nin hayranları yorumlarıyla bu özel ana ortak oldu.

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“Bu yaşta ailesine kol kanat geren, sevilen insanlar neden kıskanılır anlamam. Kadir Ezildi her güzelliği hak ediyor, bir ömür mutlu olsunlar,” yorumu büyük beğeni aldı. Bir başka kullanıcı, “Emeğiyle buralara geldi Kadir, mutluluklar dilerim,” diyerek Ezildi’nin azmini vurguladı.

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Samimi ve mütevazı kişiliğiyle sevilen Ezildi, hayatının en özel günlerinde de sevgi dolu mesajlarla karşılandı. “İyi kalpli insanlar çok mutlu olsun,” mesajları, çiftin mutluluğuna ortak olan binlerce takipçinin duygularını yansıttı.

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5,5 milyon takipçisi olan fenomen sunucu Kadir Ezildi, evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Peş peşe paylaşımlar yapan Ezildi, İstanbul’da görkemli bir nişan töreni gerçekleştirmişti.

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Çift, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Türkmen’in nişanda tercih ettiği kıyafet çok beğenildi. Ezildi, müstakbel eşine evlilik teklif ettiği anları paylaşmıştı.

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Yeşilçam filmlerine olan sevgisiyle bilinen Ezildi, takipçilerini şaşırtmadı. Annesinin gelinine taktığı takılar da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995’te Konya’da doğdu ve aslen Konyalıdır. Babası doktor, annesi Bayburtlu olan Ezildi, ailesinin ayrılmasının ardından annesi ve kardeşiyle İstanbul’da yaşamaya başladı. Eğitimini tamamladıktan sonra bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı.

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Temizlik konusundaki titizliğiyle dikkat çeken Ezildi, “Temizlik Avcıları” programında yer aldı ve ardından “Temizlik Benim İşim” ile “En Hamarat Benim” programlarını sunarak televizyon kariyerine devam etti.

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KADİR EZİLDİ’NİN SUNDUĞU PROGRAMLAR

• Temizlik Avcıları

• Temizlik Benim İşim

• En Hamarat Benim

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