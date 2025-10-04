“Maşallah aynı dedesi gibi”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada prompter üzerinden konuşması dedesini hatırlattı. Bir kullanıcı ise bu duruma “Maşallah aynı dedesi” şeklinde yorumda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının katkılarıyla Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nun üçüncü gününde sona erdi. Forumun kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. Forumda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da konuşmacı olarak yer aldı.

DEDESİ GİBİ PROMPTER KULLANDI

Forumda konuşmacı olarak görevli olan Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada prompterı kullanması dikkat çekti. Ömer Erdoğan’ın prompterı kullanması dedesini hatırlattı. Bir kullanıcı sosyal medya hesabı üzerinden “Maşallah aynı dedesi” şeklinde bir yorumda bulundu.

masallah-dedesi-gibi-2222.jpg

Ömer Erdoğan konuşmasında gençler için diplomasinin ne anlama geldiğini anlatmak istediklerini dile getirdi. Erdoğan, “Dünyanın pek çok bölgesinde süregelen krizler, uluslararası sistemin içine düştüğü açmazı açıkça gözler önüne sermektedir. Diplomasi, yalnızca güç sahibi birkaç aktörün tekelinde değil, herkesin hakkı ve ortak mirasıdır. Bosphorus Diplomasi Forumu, işte bu anlayışla hayata geçirilmiş özgün bir platformdur” ifadelerini kullandı.

