Masaya vurup ağlayan Davutoğlu'ndan AKP'li Özlem Zengin'in 'para' sözlerine tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu AKP'li Özlem Zengin'e tepki gösterdi.

Davutoğlu masaya vurarak Zengin'i eleştirdi.

Davutoğlu şunları dile getirdi:

"AYNAYA BAKARAK SÖYLÜYORUM VE KAHROLUYORUM"

"Çocuklarımızı koruyamadık! Ya bu nasıl bir şeydir ya? Alnı secde deyenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Emin olun bunu eleştirmek maksatıyla söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum ve kahroluyorum.

Utanıyorum. Bunları durduramadığımız için utanıyorum. Bunları engelleyemediğimiz için kahroluyorum her gün.

Çocuklarımızı koruyamadık! Ya bu nasıl bir şeydir ya? Efendim paraymış mesele. Hanımefendi para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü?

Ne zamandan beri baroçlara gittiniz? Ne zaman gittiniz son olarak? Bir gece konuda çocuklarını aç yatıran beş çocuk annesi bir kadınla dertleştiğinde para mı kaldı geriye? Annelik duygusuyla böylesine alay edilmez.

Böylesine insan vicdan kudan kopmaz."

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşe ilişkin açıklama yapmıştı.

Yaşanan olayın maddi sorunlara bağlanamayacağını savunan Zengin, "Dönüp dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" sözlerini kullanmıştı.