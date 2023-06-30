Maseratili polisin eşinden yeni açıklama: Zaten topallıyordu, ameliyatı bedavaya getirmek istedi

Manisa’dan İstanbul’a ailesiyle dönen Avukat Fatih Uzun’un aracını sıkıştırıp durdurduktan sonra bir ayağını iki yerden kırdığı ifade edilen polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün eşinden yeni bir açıklama geldi. Özlem Üçgül, “Tahminim bizi trafikte görüyor. Arabasının markasından dolayı. Ayağı da topallıyordu. Herhalde ameliyatını bedavaya getirmeye çalışıyordu” dedi.

Maseratili polisin eşinden yeni açıklama: Zaten topallıyordu, ameliyatı bedavaya getirmek istedi

Avukat Fatih Uzun, Manisa'dan İstanbul'a dönerken polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından saldırıya uğramış ve bacağı iki yerden kırılmıştı.

Avukat Fatih Uzun, "Bayağı karanlık bir adama benziyor. Kullandığı Maserati eşinin üzerine. 30 milyon TL’lik villada yaşıyorlar. Araştırılması gerekiyor. Beni nasıl geçersin diye sinirlendi, dehşeti yaşattı" demişti.

Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise mal varlıklarına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Üçgül, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, “Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir” demişti.

“ZATEN TOPALLIYORDU, AMELİYATI BEDAVAYA GETİRMEK İSTEDİ”

Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül’deni yeni bir açıklama geldi.

Üçgül, “Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin mahkeme kararıyla hepsini size sunacağız..” başlığıyla yayınladığı videoda kumpasa uğradıklarını öne sürerek, ‘kendilerini çekemeyenlerin olduğunu’ savundu.

Olayın 2 ay önce yaşandığını söyleyen Özlem Üçgül, eşinin görevinin başında olduğunu ifade etti.

Eşinin bir tane bile soruşturması olmadığını söyleyen Özlem Üçgül, “Eşimi bilenler bilir. Kimin canını yaktı bakalım da bu kuyruk acısı. Kimin otunu copunu yakaladı, cezaevine soktu, bunlardan biridir demek ki” dedi.

Hiçbir şekilde şiddet olmadığını ifade eden Özlem Üçgül, “Tahminim bizi trafikte görüyor. Arabasının markasından dolayı. Ayağı da topallıyordu. Herhalde ameliyatını bedavaya getirmeye çalışıyordu” dedi.

İlgili Haberler
Avukatın bacaklarını kıran Maserati’li polisin eşi konuştu: Zayıflama çayı satıyorum, benim olan eşimindir
Maseratili narkotik polisinin dövdüğü avukat konuştu. Lüks villada oturuyor. Anlattıklarıyla şoke olacaksınız
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Malatya’da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı Yaşam
Malatya’da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı
Ukrayna: Rusların Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12’ye çıktı Dünya
Ukrayna: Rusların Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12’ye çıktı
CHP'yi HDP'lileştirmenin iflası!.. Yazarlar
CHP'yi HDP'lileştirmenin iflası!..
İmamoğlu’na yeni siyasi kumpas hazırlığı başladı Yazarlar
İmamoğlu’na yeni siyasi kumpas hazırlığı başladı
‘Millî kahraman’ Mehmet Şanver’i kaybettik Yazarlar
‘Millî kahraman’ Mehmet Şanver’i kaybettik
Kur’an yakma filmleri ABD/İsveç ortak yapımı! Yazarlar
Kur’an yakma filmleri ABD/İsveç ortak yapımı!