Maseratili polisin eşinden yeni açıklama: Zaten topallıyordu, ameliyatı bedavaya getirmek istedi

Avukat Fatih Uzun, Manisa'dan İstanbul'a dönerken polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından saldırıya uğramış ve bacağı iki yerden kırılmıştı.

Avukat Fatih Uzun, "Bayağı karanlık bir adama benziyor. Kullandığı Maserati eşinin üzerine. 30 milyon TL’lik villada yaşıyorlar. Araştırılması gerekiyor. Beni nasıl geçersin diye sinirlendi, dehşeti yaşattı" demişti.

Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise mal varlıklarına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Üçgül, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, “Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir” demişti.

“ZATEN TOPALLIYORDU, AMELİYATI BEDAVAYA GETİRMEK İSTEDİ”

Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül’deni yeni bir açıklama geldi.

Üçgül, “Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin mahkeme kararıyla hepsini size sunacağız..” başlığıyla yayınladığı videoda kumpasa uğradıklarını öne sürerek, ‘kendilerini çekemeyenlerin olduğunu’ savundu.

Olayın 2 ay önce yaşandığını söyleyen Özlem Üçgül, eşinin görevinin başında olduğunu ifade etti.

Eşinin bir tane bile soruşturması olmadığını söyleyen Özlem Üçgül, “Eşimi bilenler bilir. Kimin canını yaktı bakalım da bu kuyruk acısı. Kimin otunu copunu yakaladı, cezaevine soktu, bunlardan biridir demek ki” dedi.

Hiçbir şekilde şiddet olmadığını ifade eden Özlem Üçgül, “Tahminim bizi trafikte görüyor. Arabasının markasından dolayı. Ayağı da topallıyordu. Herhalde ameliyatını bedavaya getirmeye çalışıyordu” dedi.