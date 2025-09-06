Maskeli 4 kişi kuyumcu soydu

Kaynak: İHA

Mersin'de bir kuyumcuya kepengini açarak sabaha karşı giren maskeli 4 şüpheli bir miktar altın çaldı. İşyerini açmaya gelen kuyumcu soyulduğunu anlayınca polise ihbarda bulundu. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Soygun Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Ulu Cami'nin karşısında bulunan Ören isimli kuyumcu da meydana geldi. Sabaha karşı şüpheliler bir kuyumcunun kepengini açarak içeri girdi.

aw532649-01.jpg

Buradan bir miktar altın çalan şüpheliler kepengi kapatarak kaçtı. İş yerine gelen sahibi, hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, ne kadar altın çalındığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin 4 kişi ve maskeli olduğunun belirlendiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw532649-03.jpg

aw532649-04.jpg

