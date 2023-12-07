Maskeli hırsızlar ile kravatlı hırsızlar arasındaki fark. Bir gün bir banka soyulur

Banka müdürü, milyoner olduğu için gülüyordu… Borsadaki tüm kayıplarını, bu soygunla telafi etmişti… Bunun adı, ‘risk almaktır’. Gerçek hırsızlar, çoğunlukla yüksek rütbeli olanlardır. Ama hırsız olarak tanınanlar, hep ‘ev ve cüzdan hırsızı’ olacaktır.