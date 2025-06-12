Maskeli iki kişinin kurşun yağdırdığı fırıncı öldü

Kaynak: DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası 33 yaşındaki Barış Yılmaz otomobiline bindiği sırada kar maskeli kimliği belirsiz iki kişinin gerçekleştirdiği tabancalı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, iddiaya göre, 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

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Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yılmaz kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

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