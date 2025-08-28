Maskeli kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan gündüz vakti hırsızlık olayı, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. 14 katlı bir apartmanın 10. katındaki daireye giren 3 kadın, demir kapıyı kırarak içeri girdi. İçeriden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen 3 kadın, 14 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girdi.

Evin yatak odasındaki dolaptan 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, apartmandan ayrıldı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Dairenin sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun

Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun

Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun

Son Haberler
Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket
Domateste kilo kavgası!
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!