Maskeli şahıslar, güvercin besleyen adama kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA
Maskeli şahıslar, güvercin besleyen adama kurşun yağdırdı

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir arazide güvercin besleyen İsmail G., yüzleri maskeli silahlı kişilerin saldırısına uğradı, ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Saat 18.30 sularında Kule Caddesi'nde gerçekleşen olayda, bir otomobilin içinden inen maskeli iki kişi, arazide güvercin besleyen İsmail G.'ye silahla saldırdı. Saldırganlar daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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