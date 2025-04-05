Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu'nda bir motosiklet tamirhanesine maskeli iki saldırgan silahlı baskın düzenledi. Ortalığın bir anda karıştığı saldırı sonrası A. A.'nın ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Olay, 28 Mart'ta saat 18.40 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalıştığı sırada maskeli 2 saldırgan içeriye girdi. Silahını çeken saldırganlardan biri, içeride bulunan Alper A.'ya ateş açtı. Etrafa da ateş eden saldırgan ardından kaçarak uzaklaştı. Ortalığın bir anda karıştığı saldırı sonrası Alper A.'nın ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

İŞ YERİNİ BASIP ATEŞ AÇTILAR

Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, 6 kişi içeride çalıştığı sırada maskeli iki kişi içeriye giriyor. Ardından silahla ard arda ateş açıyor. Saldırganlar daha sonra kaçıyor. İçeridekiler ise panikle kaçışıyor. Öte yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

Maskeli saldırganlar tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdılar! İstanbul polisi alarma geçti

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