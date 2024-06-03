Maskenin altından 'dünyanın en güzel kadınları'ndan biri çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maskenin altından 'dünyanın en güzel kadınları'ndan biri çıktı

Rus model Irina Shayk, Paris’i birbirine kattı. Maskeyle Eiffel Kulesi’nin önünden fotoğraf çektiren seksi yıldızı kimse tanımadı.

Rus model Irina Shayk, Paris’i birbirine kattı. Maskeyle Eiffel Kulesi’nin önünden fotoğraf çektiren seksi yıldızı kimse tanımadı.

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Son dönemde özel hayatı ve seksi pozlarıyla magazin gündeminde düşmeyen manken Irina Shayk, bu kez herkesi şaşırttı.

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Kısa süre önce bikinili pozlarını hesabından yayınlayan Rus güzel çok sayıda beğeni almıştı.

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Önceki gün Paris’in en turistik noktalarından biri olan Trocadero Meydanı’nda korkutucu maskesiyle bir fotoğrafçıya poz veren kadının kim olduğu herkesi merak ettirdi.

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Oradan geçenler şaşkın gözlerle o kadını izledi. Dakikalar sonra çekim bitip, maske çıkınca o kadının dünyanın en güzel modellerinden biri olan Irina Shayk olduğu anlaşıldı.

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Güzel mankenin dünyanın en önemli moda dergilerinden biri için kamere karşısına geçtiği öğrenildi.

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38 yaşındaki Shayk, Paris'in turistik lokasyonlarında birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

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