İki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde kritik bir role sahip olan Maslahatgüzar’ın ne anlama geldiği sık sık araştırılıyor. Peki, Maslahatgüzar ne demek? Maslahatgüzar nedir?

MASLAHATGÜZAR NE DEMEK?

Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekâlet eden diplomat, işgüder.

MASLAHATGÜZAR NEDİR?

Maslahatgüzar, bir ülkenin başka bir ülkede bulunan diplomatik temsilciliğinde, büyükelçinin yokluğunda onun yetkilerini üstlenen ve resmi işlemleri yürüten kişiye verilen unvandır.

Maslahatgüzar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesintisiz sürdürülmesinde kritik bir role sahiptir.

Özellikle büyükelçinin bulunmadığı dönemlerde, maslahatgüzarın diplomatik yetenekleri ve deneyimi, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde belirleyici olabilir.

Büyükelçinin görevden alındığı, yeni bir büyükelçinin atanmadığı ya da büyükelçinin geçici olarak bulunmadığı dönemlerde maslahatgüzar devreye girer ve büyükelçiliğin tüm işlerini yürütme yetkisine sahip olur.

Maslahatgüzarların statüsü, 1961'de Viyana'da imzalanan Diplomatik İlişkiler üzerine Viyana Konvansiyonu'nda belirlenmiştir.

Genellikle, misyondaki misyon şefinden sonra en yüksek rütbeli ikinci kişidir. Görev başında bulunamadığı zamanlarda büyükelçinin ya da diğer düzeydeki misyon şefinin makamına vekalet eder. Buna geçici maslahatgüzar denir.