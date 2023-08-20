3 plaj resmen kapatıldı. Masmavi deniz kan kırmızısına boyandı

Dünya genelinde sıcaklıkların artmasıyla beraber insanlar yüzmek için plajlara akın ediyor. İspanya’dan gelen haber ise endişe yarattı.

MASMAVİ DENİZ KAN KIRMIZISINA BOYANDI

Oliva'daki Aigua Plajı'na yüzmek için giden adam, kendisini dizlerine kadar suya batmış bir gölgenin gizlendiğini fark etti. Saniyeler sonra, diğer yüzücülerle çevrili bir denizde, sol bacağına ve ardından sağ ayağına bir darbe hissetti ve 'ciddi' yaralarından kan gelmeye başladı. Masmavi deniz kan kırmızısına boyandı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

En yakın sağlık merkezine giden adam, yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle Oliva Sağlık Merkezi'ne sevk edildi. Orada ayağının yan tarafındaki yarayı tedavi ettiler ve bir doz tetanos aşısı uyguladılar. Enfeksiyon kapmasından korktukları için yaraya dikiş atmadılar. Diş izini gören uzmanlar, hasara ne tür bir balığın neden olduğunu görmek için fotoğraf çektiler ve ısırık izinden bunun bir mavi köpekbalığı olduğunu belirlediler.

3 PLAJ RESMEN KAPATILDI

Plajlardan sorumlu meclis üyesi Salvador Llopis, "Baskınlar yapıldı ve gözetim devam ediyor ve Oliva sahili serbest, yani normale döndü" dedi. Oşinografi Enstitüsü, daha soğuk ve derin suları tercih ettikleri için bu Akdeniz köpekbalığı türünün kıyıya gelmesinin nadir olduğunu söyledi.

İnsanlara yönelik mavi köpekbalığı saldırılarının son derece nadir olduğu ancak kaydedildiği söylenmektedir. British Sea Fishing'e göre, dünya çapında toplamda, insanlara yönelik dört ölümcül mavi köpekbalığı saldırısı vakası ve yirmi beş ölümcül olmayan saldırı teyit edilmiştir.