19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla yargılanan Manchester Unitedlı yıldız futbolcu kefaletle serbest bırakıldı

Tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla yargılanan Manchester Unitedlı yıldız futbolcu kefaletle serbest bırakıldı

Kefalet şartlarını ihlal ettiği için pazartesi günü gözaltına alınan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, serbest kaldı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:10
Takip Et

Mason Greenwood kefaletle serbest kaldı. 30 Ocak'ta tutuklanmıştı

Tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla yargılanan Manchester Unitedlı yıldız futbolcu kefaletle serbest bırakıldı
+
Aa
-

Manchester kentindeki Minshull Street Crown Mahkemesi, Greenwood'un katılmadığı özel duruşmada, tecavüze teşebbüs, saldırı ve tehdit edici eylemlerle suçlanan 21 yaşındaki futbolcunun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
İngiliz basınında, şikayetçi ve tanıklarla temasa geçmeme, Bowdon'daki bir adreste ikamet etme şartıyla Greenwood'un serbest bırakıldığı kaydedildi.
Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, hakkında devam eden mahkeme süreci nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
5
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.