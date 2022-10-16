İngiliz ekibi Manchester United'ın futbolcusu Mason Greenwood yeniden tutuklandı.

NTV Spor'un haberine göre, ocak ayında tecavüz ve saldırı girişimi nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilen Mason Greenwood, evine polis baskını düzenlenerek gözaltına alındı.

Baskına sebep olarak daha tutuklanan ve serbest bırakılan Greenwood'un kefalet şartlarını yerine getirmemesi gösterildi.

The Sun gazetesinin haberinde eski sevgisi Harriet Robson'la iletişim kuran Greenwood, Robson'ı öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.