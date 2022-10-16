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Mason Greenwood yeniden tutuklandı

Cinsel saldırıyla suçlanan ve daha önce tutuklanıp serbest bırakılan futbolcu Mason Greenwood, gözaltına alındı. Kefalet şartlarını ihlal ettiği belirten Greenwood tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 06:23
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Mason Greenwood yeniden tutuklandı

Mason Greenwood yeniden tutuklandı
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İngiliz ekibi Manchester United'ın futbolcusu Mason Greenwood yeniden tutuklandı.

NTV Spor'un haberine göre, ocak ayında tecavüz ve saldırı girişimi nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilen Mason Greenwood, evine polis baskını düzenlenerek gözaltına alındı.

Baskına sebep olarak daha tutuklanan ve serbest bırakılan Greenwood'un kefalet şartlarını yerine getirmemesi gösterildi.

The Sun gazetesinin haberinde eski sevgisi Harriet Robson'la iletişim kuran Greenwood, Robson'ı öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

 

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﻿Mason Greenwood yeniden tutuklandı
﻿Mason Greenwood yeniden tutuklandı
﻿Mason Greenwood yeniden tutuklandı
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