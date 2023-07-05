Mason Mount resmen Manchester United'da

Chelsea'deki ayrılık kervanına Mason Mount'da eklendi. Manchester United, 24 yaşındaki yıldız ile anlaşmaya vardı.

Mason Mount resmen Manchester United'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KATILDIĞIMI BİLİYORUM"
Kulübün internet sitesine konuşan Mount, "Büyüdüğünüz kulüpten ayrılmak asla kolay değildir, ancak Manchester United kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecan verici, yeni bir meydan okuma sağlayacak. Onlara karşı mücadele ettiğim için ne kadar güçlü bir takıma katıldığımı biliyorum. Bu takımın büyük kupalar kazanma hedefinin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

KUPALAR KAZANARAK AYRILDI
Mount, tüm kulvarlarda 195 maça çıktığı ve 33 gol attığı Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, iki kez de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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