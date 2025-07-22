Masözün sır dolu ölümü! Ölen sevgilisini streçe sarıp 2 gün beraber yaşadı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Masözün sır dolu ölümü! Ölen sevgilisini streçe sarıp 2 gün beraber yaşadı!

Çanakkale’de Özbekistan uyruklu 63 yaşındaki masöz Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu. Sır dolu ölümde her detay tüyler ürpertti. Şüpheler üzerine gözaltına alınan sevgilisinin streç filme sarıp 2 gün birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Dün saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi Neydim Sitesi'nde kaldığı eve giden polislere kapıyı sevgilisi Metin K. açtı. Metin K., Urkasimova'yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi.

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Kapıyı açan ekipler, Dinara Alya Urkasimova'nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine sevgilisi Metin K. gözaltına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda Urkasimova'nın cansız bedeni otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölümü yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

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"2 GÜN CESETLE AYNI EVDE KALDIM"

Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

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Öte yandan, Urkasimova'nın 20 Temmuz günü WhatsApp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı belirlendi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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