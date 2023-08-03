Massuaku Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı

Beşiktaş, Massuaku'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kaldı.

Massuaku Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda Tirana'ya konuk oldu.

Maçı 1-0 önde sürdüren Beşiktaş, 66. dakikada 10 kişi kaldı.

Massuaku'nun rakibine yaptığı sert faul sonrası hakem direkt kırmızı kartını çıkardı.

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