Massuaku kararını açıkladı. Beşiktaş’tan ayrılacak mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Massuaku kararını açıkladı. Beşiktaş’tan ayrılacak mı?

Beşiktaş’ta devre arasında takımdan ayrılması beklenen oyunculardan Massuaku’nun son kararı belli oldu. 31 yaşındaki oyuncu kararını yönetime iletti.

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla taraftarın büyük tepkisini çeken Massuaku’nun bir süredir takımadan ayılacağı konuşuluyor.

Savunmada yaptığı hatalarla tepkilerin odağında olan ve siyah beyazlı taraftarların ıslıkladığı tecrübeli oyuncu son kararını yönetime iletti.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giymek istemediğini ifade eden Massuaku’nun İngiltere Champianship ekipleri ile görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Massuaku’nun ayrılığında kolaylık sağlayacağı ve tecrübeli oyuncunun kendisine kulüp bulması durumunda bonservis talep etmeyeceği öğrenildi.

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