Massuaku’ya Yunan kancası. Transfer için 2 şartın olgunlaşmasını bekliyorlar

Beşiktaş’ta yaptığı savunma hataları ile taraftarların tepkisini çeken Masuaku’nun en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki oyuncuya Yunanistan ekiplerinden AEK talip oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre AEK transferi gerçekleştirmek için 2 şartın olgunlaşmasını bekliyor. Kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Yunan ekibi, daha iyi bir alternatif bulamazsa tecrübeli oyuncu için harekete geçecek.

Öte yandan AEK’nın Masuaku’nun sözleşmesinin sona ermesini beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.

31 yaşındaki sol bek daha önce Yunanistan’da Olympiakos forması giymişti. Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.