Massuaku’ya Yunan kancası. Transfer için 2 şartın olgunlaşmasını bekliyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Massuaku’ya Yunan kancası. Transfer için 2 şartın olgunlaşmasını bekliyorlar

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek Masuaku için Yunanistan’dan talip çıktı. AEK’nın transferi gerçekleştirmek için 2 şartın olgunlaşmasını beklediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta yaptığı savunma hataları ile taraftarların tepkisini çeken Masuaku’nun en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki oyuncuya Yunanistan ekiplerinden AEK talip oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre AEK transferi gerçekleştirmek için 2 şartın olgunlaşmasını bekliyor. Kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Yunan ekibi, daha iyi bir alternatif bulamazsa tecrübeli oyuncu için harekete geçecek.

Öte yandan AEK’nın Masuaku’nun sözleşmesinin sona ermesini beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.

31 yaşındaki sol bek daha önce Yunanistan’da Olympiakos forması giymişti. Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Son Haberler
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Bingöl’de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Pakistan’da göz gözü görmüyor
Pakistan’da göz gözü görmüyor
Diyanet personeli ayaklandı: Helali haramı bize bırakın
Diyanet personeli ayaklandı: Helali haramı bize bırakın
YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK Başkanı Özvar’dan vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu