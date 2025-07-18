Mastercard ve Visa'ya soruşturma

Kaynak: AA
Mastercard ve Visa'ya soruşturma

Rekabet Kurumu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmasını engelledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulunun yaptığı açıklamaya göre küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa’nın şema kuralları ile Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlayıp sınırlamadığı inceleniyor.

Rekabet Kurulunun mevzubahis açıklamasında ilave olarak şu bilgiler verildi:


"Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir. Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecektir."

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