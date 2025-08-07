MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye eleme potasına giren yarışmacılar, dün akşamki 2. dokunulmazlık mücadelesi ile kesinleşti.

TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyicisiyle buluşan MasterChef'in 6 Ağustos 2025 tarihli son kısmında yarışmacılar tulumba tatlısı kapışması için önlük taktı.

20 kişinin mücadele ettiği tatlı aşamasında galip gelen, İlhan liderliğindeki kırmızı ekip oldu.,

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Sezonun ikinci eleme turu, dokunulmazlığı yitiren mavi ekipte yapıldı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özkan, eleme potasına Cansu'yu yolladı.

Heyecan yüklü gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması gerçekleştirildi.

Oylamada ismi en fazla çıkan yarışmacı İrem oldu.

Önceki kısımda eleme adayları ise Gizem ve Tunahan olmuştu.

Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Gizem, Tunahan, Cansu ve İrem şeklinde belirlendi.

Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı Özkan elde etti.