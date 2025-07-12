MasterChef 2025’te ana kadro heyecanı! Kıyasıya mücadele de önlüğün ilk sahibi belli oldu

MasterChef 2025'te ana kadro için 14 yarışmacının yarıştığı akşamda; önlüğü kazanan ilk kişi belli oldu.

İLK TURUN LEZZETİ: DUVAKLI PİLAV

İlk etapta, yarışmacılar Diyarbakır’ın geleneksel lezzeti Duvaklı pilavı hazırladı. 40 dakikalık sürenin ardından 9 yarışmacı ikinci tura yükseldi. Hilal ve Bilal, ilk turun yıldızları olarak öne çıktı.

İkinci turda ise şefler, yarışmacılardan kırmızı orman meyveleriyle özgün bir yemek yaratmalarını istedi. 45 dakikalık bu zorlu mücadelede, şefler tabakları titizlikle değerlendirdi.

İLK ÖNLÜK SAHİBİNİ BULDU!

Gecenin sonunda, en etkileyici tabağı sunan Furkan, MasterChef 2025’in ana kadrosuna giren ilk isim oldu.

“HAYALİM GERÇEK OLDU”

Furkan, sevincini şu sözlerle ifade etti: “İnanılmaz mutluyum. Hayatımda iki seçenek vardı: Dubai’de kalmak ya da MasterChef’e katılmak. Burayı seçtiğim için çok memnunum. Kendimi tam da olmak istediğim yerde hissediyorum. Ana kadroya ilk giren yarışmacı olmak hayalimdi ve bunu başardım!”