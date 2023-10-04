MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar Fransa mutfağına dair yemekleri yapmak için mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?