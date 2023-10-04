MasterChef All Star’da mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik yemeklerinden yapmalarını isteyecek. Buna göre MasterChef’te kazanan takım dokunulmazlığı alacak. Peki, MasterChef All Star 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF ALL STAR 108. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik yemeklerini yapmalarını isteyecek.
Fransız mutfağının yemeklerini en iyi yapan takım dokunulmazlığı alacak.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kırmızı takım: Kerem, Hasan, Eren, Sergen, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan, Tanya.