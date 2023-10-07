MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme potasında karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan macaron yapmalarını isteyecek ve en başarısız macaronu yapan eleme potasına giden 7. eleme adayı olacak. Peki, MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 111. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar eleme potasında karşı karşıya geliyor.

MasterChef’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan macaron yapmalarını isteyecek.

En iyi macaronu yapan isimler bir sonraki haftaya geçerken en başarısız macaronu yapan yarışmacı MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kerem, Hasan, Eren, Sergen, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan, Tanya.